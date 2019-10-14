Alanya'da Norveçli turist denizde boğuldu

Mehmet AL

ALANYA'NIN İncekum Mahallesinde tatil yapan Norveçli turist Jatten Bjorn(61), önceki gün sabah saatlerinde yüzmek için İncekum sahilinde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Norveçli turisti görenler, yüzerek yardıma gitti. Bjorn'ı kıyıya çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Bjorn, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Norveçli tatilcinin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.