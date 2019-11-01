Alanya'da nefes kesen kovalamaca! Polis ekipleri havaya ateş açtı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saat 24,00 sıralarında Çevre yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerini gören bir sürücü kaçmaya başladı. 15 dakika süren kovalamacının ardından polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerince havaya ateş edilerek durduruldu. Şüpheli araç sürücüsünün kullandığı otomibilin sigortası ve muayenesi olmadığı için korkarak kaçtığını öğrenildi. Devriye ekiplerince durdurulan araç trafik ekiplerince çekiciyle otoparka götürüldü.