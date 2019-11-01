Alanya'da nefes kesen kovalamaca! Polis ekipleri havaya ateş açtı
Alanya'da dün gece çevre yolu üzerinde park halinde duran otomobil sürücüsü devriye gezen polisi görünce kaçmaya başladı. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu yakalandı.
ASAYİŞ 31.10.2019, 09:06 31.10.2019, 23:21
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saat 24,00 sıralarında Çevre yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerini gören bir sürücü kaçmaya başladı. 15 dakika süren kovalamacının ardından polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerince havaya ateş edilerek durduruldu. Şüpheli araç sürücüsünün kullandığı otomibilin sigortası ve muayenesi olmadığı için korkarak kaçtığını öğrenildi. Devriye ekiplerince durdurulan araç trafik ekiplerince çekiciyle otoparka götürüldü.
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