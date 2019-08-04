Alanya'da nefes kesen fuhuş operasyonu!
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler bu gün akşam saatlerinde Tosmur'da bir otele yaptıkları fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi yakalayarak gözaltına aldı.
ASAYİŞ 03.08.2019, 20:42 Melike Temir
Mehmet AL
ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bir otelde zorla fuhuş yaptırdıklarını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler bugün Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele yaptıkları fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2'si kadın 7 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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