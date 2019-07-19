Alanya'da nefes kesen fuhuş operasyonu! 1'i yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alanya ve Mahmutlar Mahallesinde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler 2 ay yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 16 Temmuz sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli olan M.G.,A.B.,M.A.,U.G.,A.Ö.,ve Kırgızistan uyruklu kadın G.A., ikametgahlarında yakalanarak gözaltına alındı.Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildiler. Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında gözaltına alınan 1 yabancı uyuruklu 6 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheli 6 kişiden U.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kırgızistan uyruklu kadın G.A olmak üzere M.G, A.B,M.A, ve A.Ö 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 12:55