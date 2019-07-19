Alanya'da nefes kesen fuhuş operasyonu! 1'i yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'nde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 1'i yabancı 6 şüpheliden 1 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 yabancı kadın ile birlikte 5 kişi insan ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da nefes kesen fuhuş operasyonu! 1'i yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alanya ve Mahmutlar Mahallesinde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler 2 ay yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 16 Temmuz sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli olan M.G.,A.B.,M.A.,U.G.,A.Ö.,ve Kırgızistan uyruklu kadın G.A., ikametgahlarında yakalanarak gözaltına alındı.Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan  işlemlerin ardından  sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildiler. Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında gözaltına alınan 1 yabancı uyuruklu 6 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheli 6 kişiden U.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken  Kırgızistan uyruklu kadın G.A olmak üzere M.G, A.B,M.A, ve A.Ö 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 12:55
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