Alanya'da narkotik ekipleri uyuşturucu avında!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Oba mMahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halinde bulunan 07 plakalı otomobilin içinde bulunan şüpheliler Fikret U., ve Berkan A. araçlarında yaptıkları aramada Berkan A.'nın üzerinden. 2 adet Lyrica hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramalarda ise 4 adet Lyrica hap, 0,60 gram metamfetamin maddesiyle, 2,75 gram eroin maddesi ele geçirdi. Otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürülen şüphelilerden Berkan A,' Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken aracında hap, metamfetamin ve eroinle yakalanan Fikret U., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.