Alanya'da namus cinayeti davası görüldü: Kardeşini öldüren şahsa 20 yıl hapis!

Mehmet AL

2018 YILI aralık ayında Alanya Dimçayı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Yılmaz Y., (49), namus yüzünden kardeşi olan Zeydin Ya'u (45) tabancayla uzaktan 3 el ateş ederek öldürmüştü. Vücuduna isebet eden mermilerle ağır yaralanan Zeydin Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, ağabeyi Yılmaz Y., ise tutuklanmıştı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sanık ağabey Yılmaz Y., yakınları ve avukatları mahkemede hazır bulundu.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTAaLASI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından sanık Yılmaz Y.'dan mütalaaya karşı diyecekleri soruldu. Sanık ifadesinde, 'Aşamalardaki savunmalarımı tekrar ederim, beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Takdir mahkemenindir.' dedi

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ARDINDAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Yılmaz Y.'ın kardeşi olan maktul Zeydin Y.'u öldürme suçu sabit olduğundan, suçun işlemiş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, failin güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak, 5237 sayılı TCK.nın 82-1-d maddesi gereğince ,' Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası' ile cezalanadırılmasına, sanığın sübuta eren suçu haksız tahrik niteliğindeki eylemlerin etkisi ile işlediği tanık beyanları ve dosya arasında yer alan diğer delillerle anlaşıldığından, kendisine verilen cezadan tahrikin boyutu dikkate alınarak TCK.nın 29-1. maddesi uyarınca takdiren 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine tutuklu olarak götürülen sanık Yılmaz Y tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.