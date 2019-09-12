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Alanya'da mukavemet polise denetimi iptal ettirdi
TÜRSAB Alanya Temsil Kurulu, bu gece alkollü bir sürücünün polise mukavemette bulunması nedeniyle denetimin iptal edildiğini açıkladı.
ASAYİŞ 12.09.2019, 17:57
KONUYLA ilgili TÜRSAB Alanya BTK'dan yapılan açıklama şöyle: "12.09.2019(bugün) tarihinde saat sabaha karşı 2.30da başlayan, ilce turizm danışma burosu yetkilisi ve TÜRSAB olarak Alanya Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği önünde yapılacak olan denetim, denetime katilacak ekibin uygulama noktasını düzenlediği sırada alkollü bi sürücünün polise mukavemetten dolayi olayın jandarmaya intikal ettiği için denetim iptal edilmistir."
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