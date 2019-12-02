Alanya'da muhtara kundaklama şoku
Alanya'da muhtarın kundaklanan aracı adeta küle döndü
ASAYİŞ 02.12.2019, 23:49 03.12.2019, 00:02
KUNDAKLAMA olayı kısa süre önce Alanya'nın Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Uzunöz'de bir arkadaşına ziyarete giden muhtar Ziya Özdemir, konuk olduğu evin yakınına park ettiği aracının alev topuna dönüştüğünü gördü. Hiçbir müdahale alevleri söndüremedi. İtfaiye geldiğinde araç adeta küle dönmüştü. Muhtar Özdemir'in jandarmaya kundaklamaya ilişkin şüphelendiği kişilerin isimlerini verdiği öğrenildi.
Fotoğraf temsilidir.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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