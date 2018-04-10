Alanya'da muhtara 9 ayrı suçtan 20 yıl hapis!

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince tefecilik, vergi usulu kanunu ve 5464 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranan Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil H. G. çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş büro amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahalle muhtarı Kamil H. G. 9 ayrı dosyadan toplam kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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