Alanya'da muhtar cinayeti

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında Aydap Mevkii’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen göre, Uğrak Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Aysultan Kadınlar Plajı’nın işletmecisi olan Suat Toksöz, birlik alkol aldığı öne sürülen ve henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Bilal Top’u beylik tabancasıyla vurarak ölümü sebep oldu. Bilal Top’un ölümüne sebep olan Toksöz, daha sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Toksöz, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.