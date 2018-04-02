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Alanya'da muhtar 'adam öldürmek'ten hakim karşısında

Alanya'da ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan yargılanan muhtar Suat T. ilk kez hakim karşısına çıktı

Alanya'da muhtar 'adam öldürmek'ten hakim karşısında

Alanya'da ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan yargılanan muhtar Suat T. ilk kez hakim karşısına çıktı

02 Nisan 2018 Pazartesi 22:45
Alanya'da muhtar 'adam öldürmek'ten hakim karşısında
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4 EKİM 2017 tarihinde Alanya'nın Uğrak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bilal Top’u öldürdüğü gerekçesiyle ‘Kasten Adam Öldürmek’ suçundan yargılanan Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat T’nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşması Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk duruşmada ifadesine başvurulan Suat T., Top’un kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti diğer tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı 4 Haziran 2018 tarihine erteledi.  
OLAYIN GEÇMİŞİ
İddiaya göre, 4 Ekim 2017 tarihinde Uğrak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda birlikte alkol alan Muhtar Suat T. ve Bilal Top arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafları ayırdı. Ardından muhtar ve Bilal Top ayrı araçlarla restorandan ayrıldılar. Muhtar evine girdiği sırada aynı mahallede yaşayan Bilal Top muhtarın evinin önüne geldi. Burada devam eden tartışma sırasında Bilal Top silahına davranınca, muhtar Suat T'nin silahını çekerek ateşlediği iddia edildi. Olayda hayatını kaybeden Bilal Top'un, muhtar Suat T'nin halasının damadı olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kasten Adam öldürmekAlanyaHakim
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