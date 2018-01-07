Alanya'da motosikletli genci ölüme sürükleyen sürücü tutuklandı

Mehmet AL(ÖZEL-HABER)

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 27 Aralık akşamı 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berat Gümüş'ün ölümüne ve arkadaşı Barış Günay'ın yaralanmasına sebep olan sürücüyü bulmak için sürdürdükleri araştırmada, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kayıtları inceleyen ekipler seyir halinde giden 07 E 7416 plakalı otomobilin Berat Gümüş yönetimindeki motosikleti sıkıştırdığını tespit etti. Bununn üzerine otomobil sürücüsü Kemal Ö., 5 Ocak Cuma günü asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadesi alınan otomobil sürücüsü Kemal Ö.(32) sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza,27 Aralık akşamı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları 133. Şube Şefliği önünde meydana geldi. Trabzon nüfusuna kayıtlı Berat Gümüş (25) yönetimindeki 45 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt zemine düşerek metrelerce sürüklendi. Feci kaza sonucu sürücü Berat Gümüş'ün olay yerinde can verdi, motosiklette yolcu olarak bulunan Barış Günay (25) ise hafif yaralı olarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları feci kazanın, bir otomobilin motosikleti sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söylemişlerdi.