Alanya'da motosikletlere asayiş uygulaması

İL Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ve Alanya'da, suçta kullanılması muhtemel hırsızlık, hacizli, tescilsiz ve belgeleri eksik motosikletler ile suç ve suçlulukla mücadelede, aranan şahısların yakalanması, muhtemel suç eşyalarının ele geçirilmesi maksadıyla uygulama yapıldı. Uygulamada, 11 tescilsiz, 2 hacizli, 2 çalıntı, 158 de sigorta ve muayenesi eksik olmak üzere 173 motosiklet yakalandı.

Motosiklet sürücüleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 127 bin 738 TL para cezası uygulandı. Çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler yapılan işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.