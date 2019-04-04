Alanya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı

Alanya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Mehmet AL
KAZA, önceki gün saat 02:20  sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi Migros önünde meydana geldi. 31 yaşındaki Osman G, idaresindeki 07 HTD 96 plakalı otomobil, 36 yaşındaki Niyazi G, kullandığı 07 N 4386  plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Niyazi G'i ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Niyazi G'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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