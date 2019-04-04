Mehmet AL
KAZA, önceki gün saat 02:20 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi Migros önünde meydana geldi. 31 yaşındaki Osman G, idaresindeki 07 HTD 96 plakalı otomobil, 36 yaşındaki Niyazi G, kullandığı 07 N 4386 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Niyazi G'i ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Niyazi G'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Alanya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı
Mehmet AL
YORUM EKLE