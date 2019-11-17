Alanya'da motosikletin yüksek hızla çarptığı kadın hayatını kaybetti

ALANYA'DA D-400 Karayolu üzerinde Hal Kavşağı'nın yukarısında bulunan alt geçide yakın bir noktada gerçekleşen kaza yürekleri dağladı. Yüksek hızda seyreden bir motosiklet o sırada karşıya geçmeye çalışan Nazik Daban(66)'a çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, paramparça olan motosikletin sürücüsü yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra durabildi. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü olay yerine çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.