Alanya'da motosikletin yüksek hızla çarptığı kadın hayatını kaybetti
Alanya'da gerçekleşen korkunç kazada hız yapan motosiklet sürücü yaşlı bir kadına çarparak onu hayattan kopardı
ASAYİŞ 17.11.2019, 13:51 17.11.2019, 13:57
ALANYA'DA D-400 Karayolu üzerinde Hal Kavşağı'nın yukarısında bulunan alt geçide yakın bir noktada gerçekleşen kaza yürekleri dağladı. Yüksek hızda seyreden bir motosiklet o sırada karşıya geçmeye çalışan Nazik Daban(66)'a çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, paramparça olan motosikletin sürücüsü yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra durabildi. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü olay yerine çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.
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