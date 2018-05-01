Alanya'da motosiklete bir kurban daha

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde Alanya’nın Ulaş Mevkii’nde meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine 07 HJS 40 plakalı aracıyla seyir eden Devrim İ.’nin (50) kullandığı otomobile aynı yönde seyreden Sadettin Önel’in (38) kullandığı 07 LTS 64 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Önel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattırken Devrim İ., gözaltına alındı.