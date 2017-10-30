Alanya'da motosiklet sürücülerine 2 milyon TL ceza

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Türkiye'de 2017 yılı haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 643 bin 213 taşıt bulunuyor. Bu verilere göre Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 995 bin 799 olarak açıklandı. Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra taşıt sayısı bakımında 4'üncü sırada yer alıyor. Antalya, 265 bin 829 motosiklet sayısı ile de İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alıyor.

81 İLDE DENETİM

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, özellikle yaz aylarında trafikteki yoğunluğu artan motosikletlere karşı asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu yılın başında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmelik ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 81 ilde uygulama başlattı.

ALANYA'DA 65 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Tescilsiz motosikletlerin trafikten yasaklanması ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının engellenmesi ile kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetim kapsamında Alanya’da ocak- ekim döneminde 65 bin 554 araç denetlendi. Yapılan denetim ve kontrollerde başta egzozu standart dışı hale getirilerek gürültü kirliliği yapan motosikletler olmak üzere çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu tespit edilen 4 bin 464 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 910 bin 515 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerce 1041 motosiklet de trafikten yasaklandı.