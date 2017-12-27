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Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Alanya'da bir kişi daha motosiklet kurbanı oldu

Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Alanya'da bir kişi daha motosiklet kurbanı oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:51
Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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ALANYA'DA meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları 133. Şube Şefliği önünde meydana geldi. Trabzon nüfusuna kayıtlı Berat Gümüş (25) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt zemine düşerek metrelerce sürüklendi. Feci kaza sonucu sürücü Berat Gümüş'ün olay yerinde can verdiği, motosiklette yolcu olarak bulunan Barış Günay'ın (25) ise hafif yaralı olarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. 

Görgü tanıkları feci kazanın, bir otomobilin motosikleti sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söylediler. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 22:34
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KarayollarıMotosiklet KazasıKarayolları Bölge ŞefliğiTrafik Kazası
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