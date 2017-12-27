Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Görgü tanıkları feci kazanın, bir otomobilin motosikleti sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söylediler. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ALANYA'DA meydana gelen motosiklet kazası nda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları 133. Şube Şefliği önünde meydana geldi. Trabzon nüfusuna kayıtlı Berat Gümüş (25) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt zemine düşerek metrelerce sürüklendi. Feci kaza sonucu sürücü Berat Gümüş'ün olay yerinde can verdiği, motosiklette yolcu olarak bulunan Barış Günay'ın (25) ise hafif yaralı olarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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