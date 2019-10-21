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Alanya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nin Yangılı mevkiinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

ASAYİŞ 21.10.2019, 09:16
Alanya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre kazaMahmutlar Mahallesi Yangılı Mevkii'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir cip ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine koşan vatandaşlar tarafından yapıldı. Motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, cip sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

#Alanya #kaza #ağıryaralı #Mahmutlar
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