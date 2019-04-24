Alanya'da motosiklet kanala uçtu! 2 yaralı

Mehmet AL

KAZA, önceki gün saat 12:00 sıralarında Akçatı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y.'nın (20) idaresindeki 07 NAB 23 plakalı motosiklet seyir halinde giderken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Motosiklet sürücüsü Mehmet Y., kazayı hafif sıyrıkla atlatırken motosiklette yolcu olan 19 yaşındaki Mustafa Pişkin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Pişkin'in hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.