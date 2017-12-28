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Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Alanya Oba Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Alanya Oba Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı

28 Aralık 2017 Perşembe 20:47
Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Oba Mahallesi'nde gerçekleşti. TED Koleji yakınlarında bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kimliği belirlenemeyen yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 21:01
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaOtomobilMotosikletAlanya Oba Mahallesi
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