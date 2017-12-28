Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

EDİNİLEN bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Oba Mahallesi'nde gerçekleşti. TED Koleji yakınlarında bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kimliği belirlenemeyen yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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