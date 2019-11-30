Alanya'da motosiklet hırsızı yakayı ele verdi!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 21 Ekim tarihinde Alanya'nın Oba Mahallesi 23 sokakta apartman önünde park halindeki Mehmet B., isimli şahsa ait 07 NEV 81 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili asayiş ekiplerince yapılan araştırmada bahse konu motosikleti park halinde çalan şüphelilerden 21 yaşındaki Mustafa B., ile arkadaşı olan 20 yaşındaki Barışcan D., polis ekiplerince Tosmur Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli Mustafa B., çaldığı motosikletin plakasını ve aynasını Mahmutlar Mahallesi'nde bir bahçeye attığını söyledi. Motosiklet sahibine teslim edilirken ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edilen şüphelilerden Barışcan D., serbest bırakılırken Mustafa B., mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

