Alanya'da motosiklet hırsızı kıskıvrak

EDİNİLEN bilgilere göre,27 Aralık tarihinde Saray Mahallesi Çelkiler Sokak Caddesi üzerinde park halinde bulunan Raci Küçükayaz'a ait 07 NPL 67 motosiklet ve tescil belgesi çalındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsız lık ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma neticesinde kamera kayıtlarından tespit ettikleri motosiklet hırsızı 4 Ocak günü saat: 11:00 'de Adnan Z.(32) Alanya Belediyesi Balonlu Parkta kıskıvrak yakalandı. ifadesi alınmak üzere Saray Polis Merkezine götürülen şüpheli Andan Z. verdiği ifadesinde' Amacım çalmak değildi. Motosiklet kullanmayı sevdiğim için 'çaldım dedi, çalınan motosiklet, sahibine teslim etti. Motosiklet hırsızın sorgusu Saray Polis Merkezinde sürdüğü belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.