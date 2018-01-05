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Alanya'da motosiklet hırsızı kıskıvrak

Alanya'da park halindeki motosikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı, balonlu parkta kıskıvrak yakalandı

Alanya'da motosiklet hırsızı kıskıvrak

Alanya'da park halindeki motosikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı, balonlu parkta kıskıvrak yakalandı

05 Ocak 2018 Cuma 15:21
Alanya'da motosiklet hırsızı kıskıvrak
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EDİNİLEN bilgilere göre,27 Aralık tarihinde Saray Mahallesi Çelkiler Sokak Caddesi üzerinde park halinde bulunan Raci Küçükayaz'a ait 07 NPL 67 motosiklet ve tescil belgesi çalındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma neticesinde kamera kayıtlarından tespit ettikleri motosiklet hırsızı 4 Ocak günü  saat: 11:00 'de Adnan Z.(32) Alanya Belediyesi Balonlu Parkta kıskıvrak yakalandı. ifadesi alınmak üzere Saray Polis Merkezine götürülen şüpheli Andan Z. verdiği ifadesinde' Amacım çalmak değildi. Motosiklet kullanmayı sevdiğim için 'çaldım dedi, çalınan motosiklet, sahibine teslim etti.
Motosiklet hırsızın sorgusu Saray Polis Merkezinde sürdüğü belirtildi.

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