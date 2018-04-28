Alanya'da motosiklet denetiminde ceza yağdı

HACET Caddesi'nde yapılan uygulamaya Şahin, Yunus, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri katıldı. Yaklaşık 15 polis tarafından gerçekleştirilen uygulamada Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yol güvenliği alındı. Denetimlerde 45 motosiklet kontrol edilirken, kask kullanmayan ve kural ihlali yaptıkları belirlenen 37 motosiklet sürücüsüne toplam 5 bin 592 TL ceza kesilirken, 13 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamada motosikletinin egzozunda yapılan değişiklik nedeniyle kendisine ceza uygulanan bir sürücü ise denetim noktasına sanayiden usta çağırarak motosikletinin egzozunu burada değiştirdi. Vatandaşlar polis ekiplerine denetimler nedeniyle teşekkür etti. Denetimler sırasında uygulamaların meyve vermeye başladığı ve sürücülerinin çoğunluğunun kask taktığı görüldü.