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Alanya'da minibüs uçuruma yuvarlandı

Alanya'nın Dimçayı bölgesinde mucizevi bir kurtuluşun yaşandığı kaza meydana geldi

Alanya'da minibüs uçuruma yuvarlandı

Alanya'nın Dimçayı bölgesinde mucizevi bir kurtuluşun yaşandığı kaza meydana geldi

06 Kasım 2017 Pazartesi 19:31
Alanya'da minibüs uçuruma yuvarlandı
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AK Köprü civarında seyirhalindeki beyaz renkli bir minibüs, sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak 85 metre yükseklikten aşağı düştü. Bir anlık dikkatsizlik sonucu oluşan kaza esnasında araçta bulunan şoför ve eşi, araçtan burunları bile kanamadan çıkmayı başardılar. Mucizevi kurtuluşun sebebi olarak vatandaşlar aracın sürüklenerek düşmesini gösterirken, uçuruma düşen araç ise dün oto kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile düştüğü yerden çıkartıldı.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 19:47
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Dimçayı MevkiiMinibüsAlanyaUçurumKaza
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