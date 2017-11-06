Alanya'da minibüs uçuruma yuvarlandı

AK Köprü civarında seyirhalindeki beyaz renkli bir minibüs, sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak 85 metre yükseklikten aşağı düştü. Bir anlık dikkatsizlik sonucu oluşan kaza esnasında araçta bulunan şoför ve eşi, araçtan burunları bile kanamadan çıkmayı başardılar. Mucizevi kurtuluşun sebebi olarak vatandaşlar aracın sürüklenerek düşmesini gösterirken, uçuruma düşen araç ise dün oto kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile düştüğü yerden çıkartıldı.