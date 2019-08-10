Alanya'da midibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre Kaza Türkler Mahallesi istikametinden Antalya istikametine giden Ebubekir Tuncer (46), yönetimindeki 07 H 5026 plakalı midibüs, D-400 karayolunda karşı yönden gelen Fuat Kına'nın (73) kullandığı 34 VS 5905 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olan 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı yolculardan, Mustafa Kaya (32), Gülcan Acar (25), Kadriye Arık (36), Enes Kayra Aynur (3), Emine Çoşkun (54), Başkent Üniversitesi Hastanesine, Esmer Bozkuş (38), Azra Melek (8), Yusuf Demir (18), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesine, Nazire Demir (23), Belarus uyruklu Tatsiana Hancharov (43), Aleksei Hancharov (38), Veronika Hancharov (16), Rusya vatandaşı Alexandra Shyaeva ve Mehmet Demir (31) Yaşam Hastanesine kaldırıldı.Aleksei Hancharov ve Mehmet Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.