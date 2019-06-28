Alanya'da meydan dayağı yiyen genç ilk kez konuştu!

OLAY, önceki gün saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bereket Pembe (34) yolda yürüyen 2 kız kardeş N.S. (15) ile Y.S.’ye (11) ‘Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz’ dedi. Bunun üzerine korkan kız kardeşler durumu babaları K.S.’ye anlattı. Baba K.S. ise geri dönerek Bereket Pembe ile kavga etmeye başladı. Çevrede bulunan esnafın bazıları da gelerek Bereket Pembe’yi sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla darp etti. Daha sonra Bereket Pembe ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine vatandaşlar tarafından teslim edildi. Hastanedeki tedavisinin ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pembe, sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



“Ben suçlu olsaydım, hiçbir savcı ve hakim serbest bırakmazdı”

Adliye çıkışında konuşan Bereket Pembe, bu olayı kendisine yakıştıranların kınadığını söyledi. Pembe, "Beni böyle darp ederek hiçbir sonuca varılmaz. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Ben kimseyi taciz etmedim. Bu kara lekeyi bana süren herkesi kınıyorum ve bana bunları yapanların kanunen gereğinin yapılmasını yüce adaletten arz ediyorum. Biz de gereğini yapacağız kimsenin yanına bunu bırakmayacağız. Ben suçlu olsaydım, hiçbir savcı ve hakim serbest bırakmazdı. Ben şu anda neysem orada da öyleydim. Bu olayın yaşanmasını hiçbir şekilde ben istemedim. Küçük bir kız çocuğunun yanlış anlaşılmasıyla ve bana iftira atılmasıyla beni bu hale getirenleri Allah bin türlü belasını versin" dedi.



“Onu yapanlara da yazıklar olsun diyorum”

Kardeşini darp eden kişileri kınadığını aktaran ağabeyi Garip Pembe, kardeşinin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği savundu. Ağabey Pembe, "Bize bugünü yaşatanı, kardeşime bu kara lekeyi alnına süreni ve kardeşimi darp eden herkesi kınıyorum. Darp edenlere de yazıklar olsun diyorum. Bu çocuk askerliğini yapmış ve bu devlete hizmet etmiş birisi, bu çocuk vatan haini değil, bu çocuk insan evladı. Kardeşim eğer böyle bir şey yapmış olsaydı bunun cezasını önce ben verirdim. Ben esnafım, kardeşime yapılanlar bana yapılmıştır. Bunu herkes de böyle bilsin. Ben burada şerefimle, namusumla para kazanmaya çalışan bir insanım. Bunu yapan herkesi kınıyorum ve yazıklar olsun diyorum, gereği kanunen yapılacaktır" diye konuştu. Kayın biraderinin böyle bir şey yapmayacağını savunan yengesi Mediha Pembe ise şunları söyledi: "Kardeşime değil 10 kız çocuğu 100 de olsa bırakıp rahatlıkla şehir dışına giden bir insanım. Kendisi kayın valideme bakan ve engelli maaşıyla geçinen bir insan. Mahallemizde de o kadar çocuk var ve bugüne kadar hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. Kayın biraderimi darp edenleri şiddetle kınıyoruz. Eğer suçlu olsaydı şu an serbest olmazdı. Kanunen tüm haklarımızı da arıyoruz ve kayın biraderimin her zaman yanındayız. Gereği neyse yapılacaktır."