Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay dün saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen 44 yaşındaki Mehmet Ç., içki reyonundan 1 adet 1 litrelik viski, 1 adet 100 cl rakı ve 320 gram ızgara köfte çalarak kaçmaya çalışırken özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Şahıs aldıklarının parasını ödemeyince polis ekiplerine haber verildi. Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet Ç. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
Alanya'da market hırsızı kıskıvrak yakalandı!
Alanya'da marketten içki ve meze çalmaktan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Mehmet AL
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