Alanya'da market faresi yakayı fena ele verdi!

Mehmet AL

ALANYA'DA iki ve Konaklı Mahallesinde süper marketten hırsızlık yapan Harun K. (30) Cumhuriyet Polis merkezi ve Konaklı Jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda dün gece yakalandı. Olay 22 Haziran günü Saray Mahallesi'nde, 25 Haziran tarihinde Tosmur Mahallesi'nde ve son olarak 30 Haziran gecesinde Konaklı Mahallesi'nde girdiği süper marketten çaldığı malzemelerle kaçan 30 yaşındaki Harun K., dün gece Cumhuriyet Polis merkezi ve Konaklı Jandarma ekiplerince ortak çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezine götürülen market hırsızı Tosmur Mahallesindeki süper markete bisikletiyle gelerek market arabasıyla 1 Litre viski ve 1 Litre votkayı aldıktan sonra çantasına koyarak bisikletiyle kaçtığı işyeri güvenlik kamerasıyla tespit edildi.Market hırsızı Konaklı Jandarma ekiplerince teslim alınarak ifadesi alınmak üzere Karakola götürülen şüpheli Harun K. jandarma karakolundaki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Harun K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:12