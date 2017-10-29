Alanya'da mahsur kalan kişi kurtarılmayı bekliyor

EDİNİLEN bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nde piknik yeri işleten kişi, aşırı yağış sırasında yaşanan sel baskını sonucu Sapadere Çayı'nda mahsur kaldı. Sel sularına kapılmamak için çayın ortasındaki bir ağaca çıkan şahsı kurtarmak için itfaiye ekipleri hareket etti. Şahsın, halen ağaçta kurtarılmayı beklediği bildirildi.

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