Alanya'da mahsur kalan kişi kurtarıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nde adı öğrenilemeyen bir kişi aşırı yağış sırasında yaşanan sel baskını sonucu Sapadere Çayı'nda mahsur kaldı. Sel sularına kapılmamak için çayın ortasındaki bir ağaca tırmanan şahsı kurtarmak için itfaiye ekipleri hareket etti. Uzun süre ağaçta kurtarılmayı bekleyen kişi, AKUT tarafından kurtarıldı ve sağ salim kıyıya çıkarıldı.