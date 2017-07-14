Alanya'da mahkemeye sevk edildi

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan öğretmen Ş.T. dün mahkemeye çıkartıldı. Alanya'da FETÖ'ye ait bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen Ş.T., 7 Temmuz günü Adana'daki evinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Alanya'ya getirilmişti. Öğretmen Ş.T., 7 gün gözaltında tutulduktan sonra dün sabah TEM ekiplerince adliyeye götürüldü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan öğretmen, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.