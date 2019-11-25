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Alanya'da mahkemeden cep telefonu hırsızına ibretlik ceza!

Alanya'da bir barda üniversite öğrencisine yüzüne yumruk atarak cep telefonunu alarak kaçan zanlıya Alanya 1'nci Ağır Ceza mahkemesi heyetince yağma suçundan  12 yıl hapis cezası verildi

ASAYİŞ 25.11.2019, 11:42 25.11.2019, 11:50
Alanya'da mahkemeden cep telefonu hırsızına ibretlik ceza!
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Mehmet AL- ÖZEL HABER
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan 27 yaşındaki Mahsun E., avukatı, müşteki üniversiteli öğrenci Hamza Süngü ve avukatı katıldı. Duruşmada konuşan mağdur Hamza Süngü,  'Ben Alanya'da üniversite öğrencisiyim. 26 Nisan 2019 günü olay gecesi bir eğlence mekanına gittim. Benden önce telefonumu istedi, vermedim, daha sonra yumruk atarak zorla aldı ve çıktı. Bende olayın ardından müracatta bulunarak şikayetçi oldum.' dedi.Süngü, 'Benim zararım giderilmedi.Gerçekten ablası olduğunu söyleyen birisi beni aradı, önce şikayetten vazgeçmemi istedi, ben de zararım giderilirse vazgeçeceğimi söyledim ancak para yatırmadılar hatta ilk başta zararımı gidereceklerini söylemelerine karşın bir kaç gün sonra aradıklarında zararı gidermeyeceklerini söylediler ve bundan sonra da beni tehdit etmeye başladılar, bununla ilgili mesajlarım da halen telefonumda bulunmaktadır. Ancak ben tehditle ilgili bir müracaatta bulunmadım. Olay barın içinde olmuştur.' dedi. Üniversite öğrencisinin telefonu mübaşir vasıtasıyla alınarak mahkeme heyeti cep telefonuna gelen mesajları incelendiğinde mesajların 'Sen göreceksin, o çocuk ceza alsın sen öleceksin, seni kendi ellerimle öldürürüm, sen takma ben seni ne hale koyacağım.' şeklinde  olduğunu görüldü.
SANIK MÜŞTEKİDEN ÖZÜR DİLEDİ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu olarak getirilen sanık Mahsun E., 'Ablam N.Y. gerçekten de müşteki ile görüştü hatta bana duruşmaya geleceğini de söyledi.' dedi.
Sanığın beyanı üzerine mübaşir vasıtası ile duruşmaya çağırılan abla N. Y.'nin, salon dışında olmadığı tespit edildi. Sanık Mahsun E., 'Ablam bana parayı yatırdığını da söyledi. Ancak makbuzu bende değildir. Ben vurduğumu kabul etmiyorum. Vurmuş olsaydım kamera kayıtlarından ortaya çıkardı ve mekanda da müdahele ederlerdi. Ben müştekiden özür diliyorum.' dedi.Mahkeme heyeti tarafından sanığa son sözü soruldu. Sanık, 'Ben müştekiden ve hepinizden özür dilerim, ben müştekiye vurmadım, ben bu dönem okulumu bitirebilmek için beraatimi ve tahliyemi talep ederim.' dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Mahsun E., üzerine atılı nitelikli yağma suçu sabit görüldüğünden 5237 Sayılı TCK'nun 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nun 149-1-d,h maddesi gereğince takdiren teşdiden sanığın12 yıl hapis cezası İle cezalandırılmasına karar verildi.
Duruşmaya tutuklu olarak götürülen sanık Mahsun E. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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