Alanya'da maganda şoku! Yakalandılar

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 19 Şubat günü saat 23:00'de Küçükhasbahçe Mahallesi Dağkent Caddesi üzerinde otomobilde bulunan iki kişi yanlarında getirdikleri tabancayla havaya tam 15 mermi ateş ettikten sonra kayıplara karıştılar. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayın gerçekleştiği mahallede yaptıkları araştırmalar sonucunda araç sahibi F.A ve yanında olan arkadaşı E.K yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs Saray Polis Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan TAURUS marka 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet jarjör ele geçirildi. Meskun mahallede havaya ateş eden iki kişi hakkında 6136. maddeden işlem yapıldı.