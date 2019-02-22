Alanya'da maganda şoku! Yakalandılar

Alanya’da, gece saatlerinde otomobilden havaya rastgele 15 mermiyle ateş eden 2 şahıs polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya'da maganda şoku! Yakalandılar
banner404

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, 19 Şubat günü saat  23:00'de Küçükhasbahçe Mahallesi Dağkent Caddesi üzerinde otomobilde bulunan iki kişi yanlarında getirdikleri tabancayla havaya tam 15 mermi ateş ettikten sonra kayıplara karıştılar. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayın gerçekleştiği mahallede yaptıkları araştırmalar sonucunda araç sahibi F.A ve yanında olan arkadaşı E.K yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs Saray Polis Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan TAURUS marka 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet jarjör ele geçirildi. Meskun mahallede havaya ateş eden iki kişi hakkında 6136. maddeden işlem yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Ak Parti seçim ofisi için geri sayım
Alanya Ak Parti seçim ofisi için geri sayım
  1. POLİTİKA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472