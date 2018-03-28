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Alanya'da lüks galeriyi Şahin'le biçtiler

Alanya'da hizmet veren bir oto galeriye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki gün üst üste araçla saldırıldığı iddia edildi

Alanya'da lüks galeriyi Şahin'le biçtiler

Alanya'da hizmet veren bir oto galeriye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki gün üst üste araçla saldırıldığı iddia edildi

28 Mart 2018 Çarşamba 10:36
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ALANYA Keykubat Caddesi Türk Telekom Kavsağı'nda bulunan oto galerideki araçlara iki gün üst üste kasıtlı saldırı yapıldığı iddia edildi. Oto galeri önünde park halinde bulunan birçok araca modeli düşük bir araçla çarpılarak kullanılmaz hale getirdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken oto galeri sahibi duruma isyan etti.

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Son Güncelleme: 28.03.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
Paşa Auto Oto GaleriGaleriAlanya
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