Alanya'da lüks dairede korkutan yangın!
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki lüks binanın 3 katındaki dairenin banyosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında banyo kullanılamaz hale geldi.
ASAYİŞ 06.09.2019, 13:56
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre,bu gün saat 11.00'de Çikcilli Mahallesi Düğün Salonu yanındaki 10 katlı lüks residence binanın 3. katındaki banyoda yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı binada dumanı gören gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşsehir Belediyesi Alanya İtfaiye müdürlüğü ekiplerince binanın 3. katındaki banyoda çıkan yangını büyümeden söndürürken ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Binada maddi hasar meydana gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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