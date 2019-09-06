Alanya'da lüks dairede korkutan yangın!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre,bu gün saat 11.00'de Çikcilli Mahallesi Düğün Salonu yanındaki 10 katlı lüks residence binanın 3. katındaki banyoda yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı binada dumanı gören gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşsehir Belediyesi Alanya İtfaiye müdürlüğü ekiplerince binanın 3. katındaki banyoda çıkan yangını büyümeden söndürürken ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Binada maddi hasar meydana gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.