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Alanya'da lüks araçtan uyuşturucu çıktı

Alanya'da KOM Ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 

ASAYİŞ 10.10.2019, 11:44 10.10.2019, 11:50
Alanya'da lüks araçtan uyuşturucu çıktı
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Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi’nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Antalya plakalı lüks otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli M.K., A K., M. U. ve Veli Ç. (48) üst araması yaptı. Yapılan aramalarda Veli Ç.’nin üzerinden bir miktar metanfetamin, esrar, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, diğer 3 şüphelide ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin M.K., A K., M. U. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Veli Ç. ise adliyeye sevk edildi.
 

#Alanya #Uyuşturucu
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