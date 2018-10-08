Alanya'da Litvanyalı turistin otelde sır ölümü

Alanya'da Litvanya uyruklu bir turist tatil yaptığı otel odasında ölü bulundu

Alanya'da Litvanyalı turistin otelde sır ölümü
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Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde Litvanya'dan tatile geldiği öğrenilen Vladimir Bockovskij (73), otel odasından uzun süre çıkmayınca otel yetkilileri durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren otel çalışanları, Litvanyalı turisti yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Litvanyalı turistin öldüğünü belirledi. Litvanyalı turistin cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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