Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde Litvanya'dan tatile geldiği öğrenilen Vladimir Bockovskij (73), otel odasından uzun süre çıkmayınca otel yetkilileri durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren otel çalışanları, Litvanyalı turisti yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Litvanyalı turistin öldüğünü belirledi. Litvanyalı turistin cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alanya'da Litvanyalı turistin otelde sır ölümü
Alanya'da Litvanya uyruklu bir turist tatil yaptığı otel odasında ölü bulundu
Mehmet AL
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