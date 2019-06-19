Alanya'da litrelerce kaçak içki son anda yakalandı

Alanya’da KOM ekipleri tarafından bir otel önünde araçtan gümrük kaçağı fıçı bira indirildiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bin 100 litre kaçak fıçı bira ele geçirildi

Alanya'da litrelerce kaçak içki son anda yakalandı
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin turizm sezonu öncesi düzenlediği gümrük kaçağı - sahte bandrollü içki satışına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyon çerçevesinde ekipler, Türkler Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir otelin önündeki 07 HVG 27 plakalı araçtan bandrolsüz gümrük kaçağı fıçı bira indirildiğini tespit etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve el koyma kararına istinaden söz konusu araçta yapılan aramada 22 adet 50 litrelik (toplamda 1100 litre) TAPDK bandrolü bulunmayan fıçı bira ve 33 adet TAPDK bandrollü ve 128 adet TAPDK bandrolü bulunmayan fıçı bira kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili Süleyman G., Kemal U. gözaltına alındı.

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