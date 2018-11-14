Alanya'da lastik patlaması bir kişiyi yaraladı

OLAY dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Azakoğlu Sanayi Sitesindeki lastik tamirhanesinde meydana geldi. Lastik tamirhanesinde lastik ustası olarak çalışan Mustafa Karav'ın tamir ettiği kamyon lastiği bomba gibi patladı. Yaşanan patlamada kamyon lastiği Karav'ın sol bacağına düştü. Yaralanan Karav, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 22:41