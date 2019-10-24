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Alanya'da kredi kartı hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kadın turistin kredi kartını çalarak iki ayrı tarihte toplamda 3 Bin 500 TL para çeken 2 kişiyi yapılan fiziki takip sonrası kaldıkları pansiyonda kıskıvrak yakaladı

ASAYİŞ 24.10.2019, 12:39
Alanya'da kredi kartı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
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Mehmet AL
OLAY, 7 Ekim tarihinde saat 13.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı YalıTaksi karşısında meydana geldi. Tatil yapmak için Finlandıya'dan gelen kadın turist ATM'den kredi kartıyla işlem yaparken yanında tanımadığı iki erkek şahsın olduğunu, kartının ATM'nin içinde kaldığını,kartını almadan otele gittiğini,7-8 Ekim tarihlerinde toplamda 3 bin 500 TL para çekildiğini beyan ederek Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şüpheli şahısların yakalanması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince  çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve fiziki takipte bulunan Asayiş ekipleri çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların 46 yaşındaki Tahir A.,ve 42 yaşındaki Zulküf Ö., olduğunu tespit etti. Şüpheli şahısların 23/10/2019 günü 06 BH 5911 plakalı araç ile Alanya'ya geldikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar Asayiş ekiplerince Saray Mahallesi Meteoroloji Sokak üzerindeki bir pansiyonda kaldıklarını tespit edilmesi üzerine pansiyona yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliğine götürüldüler. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda bir çok suçtan kaydı oldukları ve İncekum Mahallesi'nde kredi kartı hırsızlığından arandıkları tespit edildi.  Kredi kartı şüphelileri Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Alanya #kredi kartı hırsızları #Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
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