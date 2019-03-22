Alanya'da kredi kartı gaspına 5 yıl hapis

MEHMET AL
EDİNİLEN bilgiye göre, İsveç uyruklu kadın 29 yaşındaki Maria Elisabet K., 2016 yılında tatil için geldiği Alanya'da, ATM cihazından banka kartıyla para çekmek isterken, yanına yanaşan 30 yaşındaki Cumali Ö.’ye kartını kaptırdı. Kartı çalınan İsveçli turistin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Cumali Ö., “Yağma” suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.