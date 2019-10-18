Alanya'da kredi kartı dolandırıcıları hakkında karar verildi
Alanya'da, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 5 kişi, yapılan operasyonla yakalandılar. Adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldılar
ASAYİŞ 18.10.2019, 13:43 18.10.2019, 14:40
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' kapsamında ortak çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla haksız kazanç elde etme suçundan aranan Cem S., Yahya Y, Ozan S., Faruk B. ve Yakup K. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar, çok sayıda pos cihazı, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve SIM kartları ile bilgisayarın yanı sıra bin 14 kredi kartı slipi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
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