Alanya'da korkutan olay! Ağaçtan düşerek yaralandı

Alanya'nın Türktaş Mahallesi'nde badem ağacından düşen bir kişi yaralandı.

Alanya'da korkutan olay! Ağaçtan düşerek yaralandı
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Mehmet AL
OLAY, dün saat 15.00 sıralarında Türktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde bulunan badem ağacından çağla toplarken dengesini kaybeden 14 yaşındaki Uğur Tülü dengesini kaybedip ağaçtan düşerek yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Tülü'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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