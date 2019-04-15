Mehmet AL
KAZA, dün saat 15.30 sıralarında Güzelbağ Mahallesi Gözübüyük mevkiindeki yolda meydana geldi. Yasemin G.’nin(22) idaresindeki 07 YMA 99 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Savrulan motosiklet yaralanan Yasemin G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan kadının sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Alanya'da korkutan motosiklet kazası! 1 yaralı
Alanya’da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kullandığı motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı
Mehmet AL
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