Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, dün gece 02:00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle Alanya istikametine giden 23 yaşındaki Recep Koç'un kullandığı 07 NGC 80 plakalı motosiklete 39 yaşındaki Ayhan A. sevk ve idaresindeki 07 LLH 64 plakalı otomobiliyle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Recep Koç yaralandı. motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü Ayhan A. 112 acil ambulansı arayarak yaralının hastaneye yetiştirilmesini istedi. yaralı motosiklet sürücüsü ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Mahmutlar Jandarma ekiplerince gözaltına aldıktan sonra Adliye'ye sevk edilen otomobil sürücüsü Ayhan A. sevk edildiği nöbetci mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da korkutan kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.motosiklete çarpan otomobil sürücüsü 112 acil ambulansı arayarak yaralının hastaneye yetiştirilmesini istedi
Mehmet AL