Alanya'da korkutan kaza! Otomobil küçük çocuğa çarptı 

Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saat: 20.00'de Mahmutlar Mahallesi, Atatürk caddesi 128 sokak üzerinde seyir halinde olan Ali D., idaresindeki 81 AHH 868 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aslı Sönmez isimli kız çocuğa çarptı. Kaza sonrası asfalt zemine düşen küçük kız yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Aslı Sönmez tedavi altına alındı.Otomobil sürücü Mahmutlar Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.ALKÜ Hastanesinde tedavisi süren Aslı Sönmez isimli kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.