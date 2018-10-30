Alanya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet birbirine girdi

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat: 22:45 sırasında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde gelen 33 yaşındaki Mehmet Kaya'nın idaresindeki 07 L 3747 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldız, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Yıldız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ambulansla Özel Hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız'ın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Mehmet AL
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