Alanya'da korkutan kaza! Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
ASAYİŞ 04.12.2019, 16:01
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, dün sabah saat 06.30'da Mahmutlar istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Yunus Ebre Ç., idaresindeki 07 HHZ 96 plakalı motosiklet, bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ALKÜ Hastanesi’ne götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Motosikletin çarptığı köpeğin ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
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