Alanya'da korkutan kaza! Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, dün sabah saat 06.30'da Mahmutlar istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Yunus Ebre Ç., idaresindeki 07 HHZ 96 plakalı motosiklet, bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ALKÜ Hastanesi’ne götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Motosikletin çarptığı köpeğin ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

