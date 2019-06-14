Alanya'da korkutan kaza! Kaldırıma çarparak durabildi: 2 yaralı

MEHMET AL

ÖNCEKİ gün saat 11.00 sıralarında Konaklı Mahallesi Bayır Mevkii’nde meydana gelen kazada Güzelbağ Mahallesi istikametine seyir halinde Raşit Y.’nin kullandığı 07 FV 138 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve eşi Necibe Y. yaralanırken yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kullanılmaz hale gelen aracın yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.